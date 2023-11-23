У красноярцев снова вырос спрос на микрозаймы

Августовские объемы пока не достигнуты, но осталось немного.

За октябрь 2023 в Красноярском крае было выдано 67 тыс. микрозаймов, что на 3,6% больше, чем в сентябре, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Микрозаймы в регионе проседали несколько месяцев подряд. Так, в июне к маю они в количестве потеряли 2,4%, в июле к июню — 3,2%. В августе чуть отыграли (+3,4%), но в сентябре снова пошли вниз, потеряв 7,1%.

Похожая картина — снижение выдачи в июне-июле, незначительный рост в августе и снова падение в сентябре — наблюдалась и в целом про России. Октябрьские же показатели в разрезе страны также оказались выше, чем месяцем ранее — 2,93 млн микрозаймов против 2,87 млн (+2%).

Во многом это стало следствием действий регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. В начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи „займов до зарплаты“, прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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