Микрозаймы в Красноярском крае третий месяц остаются практически без движения

Начиная с июля 2023 займы до зарплаты в регионе практически перестали расти. А сейчас еще и немного снизились.

В октябре 2023 в Красноярском крае средний размер микрозайма снизился по отношению к сентябрю на 0,4% — до 8 973 рубля, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Примечательно, что еще в мае «займы до зарплаты» пусть немного, но росли — на 3,9% (май 2023 к апрелю). Начиная же с августа, положительная динамика месяц к месяцу не превышала 0,6%, а теперь и вовсе перешла в отрицательное поле.

В целом по России также отмечается тенденция к стагнации микройзаймов по среднему размеру — за октябрь он прибавил всего 0,5% и составил 9,45 тыс. рублей.

Это стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в этом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели не только к сокращению выдачи „займов до зарплаты“ гражданам с высокой долговой нагрузкой, но и к ограничению размера среднего чека микрозайма для данной категории заемщиков», — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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За последний месяц суммы, которые в среднем занимали жители региона, чтобы перехватить до зарплаты, практически не изменились.

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Однако это меньше, чем в среднем по России и также уступает ряду сибирских регионов, где динамика ощутимо выше.

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В других регионах СФО, чтобы обслуживать жилищные кредиты, нужно зарабатывать несколько меньше.