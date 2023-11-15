Автокредитование в Красноярском крае выросло более чем вполовину

Это меньше, чем в среднем по России. Да и у ряда сибирских регионов динамику ощутимо выше.

За третий квартал 2023 в Красноярском крае было выдано 4 182 автокредита, что на 55,8% больше, чем в том же периоде 2022, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По динамике край оказался четвертым среди сибирских регионов, вошедших в 30 территорий РФ с наибольшей выдачей займов подобного типа. Лидирует здесь Омская область — 88,8%. На втором и третьем местах идут Иркутская (65,9%) и Новосибирская (59,3%) области.

В целом же по России количество выданных в отчетном периоде автокредитов выросло на 65,7% год к году и составило 262,8 тыс. единиц.

Существенное увеличение количества выданных автокредитов в 2023 году связано, прежде всего, с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в прошлом году. Вместе с тем, такая динамика была также обусловлена возобновлением госпрограммы льготного автокредитования, а также увеличением продаж новых автомобилей из дружественных стран и автомашин с пробегом», — отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

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