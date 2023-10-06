Правительство Красноярского края пересаживается на «Москвичи»
Автопарк правительства Красноярского края пополнился автомобилями отечественной сборки «Москвич 3». Пока приобретено 4 транспортных средства. Они уже готовы выйти на маршрут.
Автомобили оснащены 1,5-литровыми турбированными двигателями мощностью 150 л.с., механической или автоматической коробкой передач и электронными системами помощи водителю. Ранее DK.RU писал, что на тендер был объявлен на 10 млн рублей. Средства были выделены из краевого бюджета.
Напомним, Владимир Путин, президент России, поручил до февраля 2024 пересадить чиновников с иномарок на автомобили отечественного производства.
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