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Правительство Красноярского края пересаживается на «Москвичи»

Правительство Красноярского края пересаживается на «Москвичи»
Иллюстрация: правительство Красноярского края

Автопарк правительства Красноярского края пополнился автомобилями отечественной сборки «Москвич 3». Пока приобретено 4 транспортных средства. Они уже готовы выйти на маршрут.

#НОВОСТИ
Автомобили оснащены 1,5-литровыми турбированными двигателями мощностью 150 л.с., механической или автоматической коробкой передач и электронными системами помощи водителю. Ранее DK.RU писал, что на тендер был объявлен на 10 млн рублей. Средства были выделены из краевого бюджета. 
 
Напомним, Владимир Путин, президент России, поручил до февраля 2024 пересадить чиновников с иномарок на автомобили отечественного производства.
 
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Автор: Петр Савельев
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