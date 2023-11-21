Инфляция в Красноярском крае прибавила по всем направлениям

Сильнее всего в цене росли услуги, затем продукты и только потом непродовольственные товары.

Годовая инфляция в октябре 2023 по Красноярскому краю ускорилась на 0,95 процентных пункта (п.п.) по сравнению с сентябрем и составила 7,61%, сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

По данным регулятора, продукты в отчетном месяце подорожали на 6,59%, тога как месяцем ранее эта цифра была на уровне 5,57%. Основной источник: рост цен на свинину, говядину, куриное мясо и яйца. Причина: увеличение издержек производителей из-за удорожания импортных ветеринарных препаратов, кормовых добавок и оборудования. По тем же причинам замедлилось снижение цен на молоко, сметану и сливочное масло год к году.

В непродовольственном сегменте главную скрипку сыграла «белая» бытовая техника (холодильники, бытовые плиты и т.п.) и смартфоны. Спрос на них вырос, и вместе с ослаблением рубля, привел к росту цен на эти товары.

Эти же факторы и пересмотр правил уплаты утильсбора оказали влияние на автомобильный рынок — продолжился рост цен как на новые импортные, так и на отечественные автомобили», — отмечают в ЦБ.

Также быстрее дорожала осенне-зимняя одежда и обувь, что стало следствие повышения спроса.

В целом же, цены на непродовольственные товары в октябре 2023 в годовом выражении прибавили в цене 5,15%, после 4,55% месяцем ранее.

Сильнее всего год к году выросли цены на услуги — 12,43% в октябре, против 11,12% в сентябре 2023.

В ЦБ это объясняют увеличением у жителей края спроса на внутренний туризм и авиаперелеты.

Пассажиропоток красноярского аэропорта в октябре вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом. Вместе с этим на увеличение годового темпа прироста цен на услуги воздушного транспорта также повлиял рост издержек авиакомпаний на закупку горюче-смазочных материалов», — говорят в пресс-службе регулятора.

Также в отчетном месяце еще сильнее, чем ранее, выросли цены на проезд в такси и междугородних автобусах. Причина: недавнее повышение цен на моторное топливо, а также рост затрат на обслуживание и ремонт автопарка.

В целом по СФО годовая инфляция в октябре по отношению к сентябрю выросла на 0,91 п.п, а по России на 0,69 п.п. и составила 7,22% и 6,69% соответственно.

По нашим прогнозам, ужесточение денежно-кредитной политики сдержит избыточное расширение внутреннего спроса и ограничит его проинфляционные последствия. Годовая инфляция в стране в 2023 сложится в диапазоне 7...7,5%. В 2024 она снизится до 4...4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», — сказали в Банке России.

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