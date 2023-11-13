Красноярцы отдают на ипотеку почти 40% зарплаты

РИА Новости подготовило рейтинг российских регионов по ипотечным платежам. Красноярский край занял 13 место.

В регионе соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в 2023 составило 39,4%. Средний срок ипотечного займа составляет 287 месяцев. В среднем жители края берут ипотечный кредит в размере 3,7 млн рублей.

В последние 3 месяца соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты в России составляет 44%. Для сравнения в 2022 в среднем на ипотечный платеж приходилось 50% от средней зарплаты, пишут РИА Новости. Первую десятку рейтинга по минимальному соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты преимущественно занимают северные регионы. Так, на первой строчке оказалась Магаданская область (25,5%). На второй строчке разместился Чукотский автономный округ с результатом 26,2%. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 26,6% отношения платежа по ипотеке к средней зарплате.

Замыкают рейтинг Кабардино-Балкарская Республика (70,1%), Карачаево-Черкесская Республика (73,4%), Республика Калмыкия (81,1%). Москва находится на 24-м месте. Там в среднем жители тратят 44% зарплаты на оплату ипотеки. Средний размер ипотеки — 7,3 млн рублей.

Как считали

Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние 3 месяца к средней чистой зарплате в сентябре 2022....августе 2023. Для расчета аннуитетного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов в каждом регионе.

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