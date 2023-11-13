Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.11
92,05
98,31
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцы отдают на ипотеку почти 40% зарплаты

Красноярцы отдают на ипотеку почти 40% зарплаты
Иллюстрация: freepik / freepik

РИА Новости подготовило рейтинг российских регионов по ипотечным платежам. Красноярский край занял 13 место.

#НОВОСТИ
В регионе соотношение ежемесячного платежа по ипотеке и средней зарплаты в 2023 составило 39,4%. Средний срок ипотечного займа составляет 287 месяцев. В среднем жители края берут ипотечный кредит в размере 3,7 млн рублей.
 
В последние 3 месяца соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты в России составляет 44%. Для сравнения в 2022 в среднем на ипотечный платеж приходилось 50% от средней зарплаты, пишут РИА Новости. Первую десятку рейтинга по минимальному соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты преимущественно занимают северные регионы. Так, на первой строчке оказалась Магаданская область (25,5%). На второй строчке разместился Чукотский автономный округ с результатом 26,2%. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 26,6% отношения платежа по ипотеке к средней зарплате.
 
Замыкают рейтинг Кабардино-Балкарская Республика (70,1%), Карачаево-Черкесская Республика (73,4%), Республика Калмыкия (81,1%). Москва находится на 24-м месте. Там в среднем жители тратят 44% зарплаты на оплату ипотеки. Средний размер ипотеки — 7,3 млн рублей.
 
Как считали 
 
Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние 3 месяца к средней чистой зарплате в сентябре 2022....августе 2023. Для расчета аннуитетного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов в каждом регионе.
 
Читайте также:
 
 
Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Красноярскстат посчитал среднюю зарплату в Красноярском крае за 1…3К 2023Красноярскстат посчитал среднюю зарплату в Красноярском крае за 1…3К 2023
  • Наталия Говорушкина назначена советником губернатора Красноярского краяНаталия Говорушкина назначена советником губернатора Красноярского края
  • «Красцветмет» попал под британские санкции«Красцветмет» попал под британские санкции
  • Красноярск ожидает оттепель и дождь в середине ноября 2023Красноярск ожидает оттепель и дождь в середине ноября 2023
  • В Красноярске продолжают дорожать автомобили. Рассказываем, какие модели больше всегоВ Красноярске продолжают дорожать автомобили. Рассказываем, какие модели больше всего
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.