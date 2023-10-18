Красноярский край проиграл по росту доходов населения четырем сибирским регионам

По средней зарплате и покупательской способности регион также оказался не на первом месте.

По итогу второго квартала реальные доходы жителей Красноярского края выросли на 9,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводит агентство «РИА Рейтинг».

Это пятый результат среди регионов Сибирского федерального округа. Лидирует здесь Новосибирская область с ростом на 12,8%. Второй идет Томская область (12,5%), а третьей Омская (11,5%). На четвертом месте — Алтайский край (10,7%).

При этом Красноярский край оказался вторым в Сибири по среднедушевым доходам — 45,4 тыс. рублей. Первое место здесь также за Новосибирской областью — 47,6 тыс. рублей. На третьем идет Томская область — 40,6тыс. рублей.

Также вторым край стал и по покупательской способности населения: на указанную выше сумму в нем можно купить 2,19 фиксированного продуктового набора. Лидер по этому параметру тот же — Новосибирская область с 2,37 ФПН. А на третьем месте Омская область — 2,17 ФПН.

В общероссийском рейтинге Красноярский край оказался 27-м по покупательской способности, 24-м по среднедушевым доходам и 18-м по темпам роста реальных доходов.

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