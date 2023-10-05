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В Красноярском крае лишь пятая часть жителей зарабатывает более 100 тыс. рублей

В Красноярском крае лишь пятая часть жителей зарабатывает более 100 тыс. рублей
Иллюстрация: freepik.com

По доле работающего населения с такими зарплатами регион лидирует в СФО, но по России занимает лишь 12 место.

#НОВОСТИ

В 2023 зарплату от 100 тыс. рублей в Красноярском крае получало 22,8% работающего населения. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza.

По этому показателю регион существенно обошел все территории Сибирского федерального округа. Ближайший сосед по рейтингу — Иркутская область с 19%. Далее идут кемеровчане (14,3%). В абсолютных цифрах лидеры те же: 145,2, 94,3 и 72,9 тыс. человек соответственно. Меньше всего людей с такими зарплатами в Алтайском крае (4,2%), Туве (6,2%) и Республике Алтай (6,5%).

В целом по России от 100 тыс. рублей получает 4,88 млн человек, что составляет 17,4%. В разрезе страны Красноярский край занял 12 место по доле работающих с такими зарплатами, а по их абсолютной численности стал шестым.

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31% жителей Красноярска не оформляют больничные, чтобы не потерять часть доходов. Большинство продолжают работу во время болезни, но в дистанционном формате.

Красноярск уступил Иркутску и Кемерово в покупательской способности горожан

Рост доходов в Красноярске также оказался ниже, чем в упомянутых городах.

Продукты в Красноярском крае стали дорожать на 60% быстрее

В целом по годовому приросту цен регион обогнал и Сибирь, и Россию.

Автор: Петр Савельев
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