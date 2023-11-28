Красноярцы тратят на ювелирные украшения больше всех жителей Сибири

С января по сентябрь 2023 жители Красноярского края потратили на ювелирные украшения более 4 млрд рублей — это самая высокая цифра среди регионов СФО.

Красноярский край стал лидером рынка ювелирной розницы Сибири по итогам трех кварталов 2023: здесь жители потратили на украшения 4,27 млрд рублей. По данным аналитического центра SOKOLOV, эта сумма превышает показатель прошлого года на 12%.

При этом Красноярск стал одним из шести городов-миллионников РФ с самым высоким средним чеком. Уступил он только Москве, Краснодару, Санкт-Петербургу, Ростову-на-Дону и Нижнему Новгороду. Аналитики отмечают, что за 2023 средний чек в красноярских магазинах ювелирных украшений вырос на 15%: теперь он равен 6 237 рублям.

Драйвером восстановления рынка стали онлайн-продажи, доля которых увеличилась с 19% до 23% и составила 50 млрд рублей. Ключевую роль здесь сыграл рост на 95% продаж ювелирных изделий на маркетплейсах. Также существенное значение на динамику рынка оказал рост цен на золото в рублевом эквиваленте: устанавливаемая ЦБ РФ учетная стоимость выросла с начала года на 40%. По итогам года мы прогнозируем рост рынка на уровне около 12-15%», — говорит Алина Колпакова, руководитель Аналитического центра SOKOLOV".

В тройку лидеров по обороту из регионов Сибири вошли Новосибирская и Иркутская области — 3,95 млрд рублей и 3,62 млрд рублей соответственно. При этом средний чек на ювелирные изделия в новосибирских магазинах увеличился только на 3% (5 642 рубля), а в иркутских точках продаж снизился на 11% ( 3 726 рублей).

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