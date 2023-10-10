Больше трети красноярцев считают стиль маркером успеха

Жители Красноярска рассказали, какую роль для них играет стиль в собственном образе, на что в их жизни влияет внешний облик, и готовы ли они тратить на него время и средства.

Каждый третий житель Красноярска уверен, что неповторимый стиль — эффективный инструмент для выражения собственной индивидуальность: об этом заявили 36% горожан. Еще 43% уверены, что стильный образ — важный фактор для создания яркого и запоминающегося впечатления на других людей. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра ювелирного бренда SOKOLOV.

25% жителей Красноярска считают, что подходят под определение «стильного человека». При этом для 34% опрошенных красноярцев стиль — влиятельный фактор успеха у противоположного пола. 19% респондентов рассказали, что замечают пристальные взгляды окружающих к своему образу, а еще 11% говорят о комплиментах своим образам от окружающих.

Для трети опрошенных (36%) быть стильным является видение моды по-своему, без страха к экспериментам с разными направлениями, а для 26% респондентов — навык смелого сочетания разных элементов гардероба и создания гармоничных образов. Еще 23% жителей Красноярскаа уверены, что «стиль» — это привычка следить за последними модными тенденциями и умело привносить их в свой гардероб», — говорится в исследовании.

Согласно данным исследования, 68% целенаправленно выделяют время по утрам для тщательного подбора образа. Из них 45% тратят на выбор одежды и аксессуаров до одного часа, а 9% требуется больше времени часа.

Чтобы выделиться на фоне остальных, красноярцы используют разные методы: 43% сочетают несочетаемые на первый взгляд вещи, а 36% носят яркие или необычные вещи, украшения и аксессуары. Ещё 29% жителей подбирают стильные украшения и аксессуары конкретно под каждый образ.

Почти четверть респондентов предпочитают кастомизировать или перешивать старые и надоевшие вещи, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. 14% заказывают вещи и украшения на заказ.

Желание создать индивидуальный образ — не редкость для россиян, и умение подобрать уникальный микс одежды и аксессуаров — ключевой навык, нужный для успеха. Так, крупные и яркие украшения с камнями помогут создать экстравагантный образ из делового костюма, а грамотно подобранные простые украшения из белого или желтого металла придадут шика нейтральному образу», — отметила Елена Ракутина, эксперт по ювелирной моде ювелирного холдинга SOKOLOV.

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