Бренд одежды Brusnika зайдет в Красноярск
Российский бренд женской одежды Brusnika намерен открыть свой магазин в Красноярске.
Сообщение об этом появилось в соцсетях Brusnika. Там говорится, что открытие запланировано в ближайшее время.
Судя по сайту компании, сейчас у бренда по всем мире работает около 20 магазинов. Больше всего в Москве — 12. Также есть точки в Казани, Екатеринбурге, в Цюрихе, Дубае и Астане.
Справка
Brusnika — российский бренд женской одежды, был основан в 2015. У компании есть собственное производство.
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