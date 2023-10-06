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Бренд одежды Brusnika зайдет в Красноярск

Бренд одежды Brusnika зайдет в Красноярск
Иллюстрация: freepik / freepik

Российский бренд женской одежды Brusnika намерен открыть свой магазин в Красноярске.

#НОВОСТИ
Сообщение об этом появилось в соцсетях Brusnika. Там говорится, что открытие запланировано в ближайшее время. 
 
Судя по сайту компании, сейчас у бренда по всем мире работает около 20 магазинов. Больше всего в Москве — 12. Также есть точки в Казани, Екатеринбурге, в Цюрихе, Дубае и Астане.

Справка

 
Brusnika — российский бренд женской одежды, был основан в 2015. У компании есть собственное производство.
 

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Автор: Петр Савельев
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