Бренд одежды Brusnika зайдет в Красноярск

Российский бренд женской одежды Brusnika намерен открыть свой магазин в Красноярске.

Сообщение об этом появилось в соцсетях Brusnika. Там говорится, что открытие запланировано в ближайшее время.

Судя по сайту компании, сейчас у бренда по всем мире работает около 20 магазинов. Больше всего в Москве — 12. Также есть точки в Казани, Екатеринбурге, в Цюрихе, Дубае и Астане.