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Московский ЦУМ планирует зайти в Красноярск

Московский ЦУМ планирует зайти в Красноярск
Иллюстрация: «Бал дебютанток»

В Красноярске откроется первый пункт выдачи заказов из интернет-магазина московского ЦУМа. Сейчас компания занимается подбором персонала.

#НОВОСТИ
Как пишет Telegram-канал «Бал дебютанток», сотрудникам предстоит консультировать клиентов по модным тенденциям, и персональная помощь при примерке. Пункт появится в центре Красноярска на ул. Ленина. 
 
В сентябре ЦУМ уже открыл премиальный пункт выдачи заказов в Новосибирске. Сейчас также пункты работают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани и Самаре.
 
В планах ЦУМа — открыть пункты выдачи заказов в Нижнем Новгороде и городах Дальнего Востока.
 
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Автор: Петр Савельев
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