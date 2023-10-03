Московский ЦУМ планирует зайти в Красноярск
В Красноярске откроется первый пункт выдачи заказов из интернет-магазина московского ЦУМа. Сейчас компания занимается подбором персонала.
Как пишет Telegram-канал «Бал дебютанток», сотрудникам предстоит консультировать клиентов по модным тенденциям, и персональная помощь при примерке. Пункт появится в центре Красноярска на ул. Ленина.
В сентябре ЦУМ уже открыл премиальный пункт выдачи заказов в Новосибирске. Сейчас также пункты работают в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Казани и Самаре.
В планах ЦУМа — открыть пункты выдачи заказов в Нижнем Новгороде и городах Дальнего Востока.
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