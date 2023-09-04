В Красноярске вновь открылся магазин Tommy Hilfiger
Монобрендовый магазин Tommy Hilfiger вновь работает в ТРЦ «Планета». В ассортименте представлена мужская и женская одежда, обувь и аксессуары.
В пресс-службе торгового-развлекательного центра сообщили, что площадь составляет 160 кв. м.
Ранее в «Планете» уже работал Tommy Hilfiger. Но затем его закрыли после ухода бренда из России. В течение года на его месте работал Marc O’Polo.
Справка
Tommy Hilfiger — американский бренд одежды премиум-класса, выпускающий одежду, обувь, аксессуары, ароматы и товары для дома. Компания была основана в 1985 году. В ассортименте — одежда для мужчин, женщин и детей. Судя по 2ГИС, в Красноярске Tommy Hilfiger работает только в ТРЦ «Планета».
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