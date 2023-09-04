В Красноярске вновь открылся магазин Tommy Hilfiger

Монобрендовый магазин Tommy Hilfiger вновь работает в ТРЦ «Планета». В ассортименте представлена мужская и женская одежда, обувь и аксессуары.

В пресс-службе торгового-развлекательного центра сообщили, что площадь составляет 160 кв. м.

Ранее в «Планете» уже работал Tommy Hilfiger. Но затем его закрыли после ухода бренда из России. В течение года на его месте работал Marc O’Polo.