В Красноярске в ТРЦ «Планета» после реконцепции открылись «Эконика» и «Синар»

В торгово-развлекательном центре «Планета» возобновили работу обновленные магазины «Эконика» и «Синар».

Магазин обуви и аксессуаров «Эконика» закрывали на время косметического ремонта. А в «Синар» провели реконцепцию. Там поменяли зонирование торгового зала, заменили оборудование, изменилось расположение мужского и женского отделов.

Торговые точки открылись на прежнем месте.

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