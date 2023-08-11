В Красноярске в ТРЦ «Планета» после реконцепции открылись «Эконика» и «Синар»
В торгово-развлекательном центре «Планета» возобновили работу обновленные магазины «Эконика» и «Синар».
Магазин обуви и аксессуаров «Эконика» закрывали на время косметического ремонта. А в «Синар» провели реконцепцию. Там поменяли зонирование торгового зала, заменили оборудование, изменилось расположение мужского и женского отделов.
Торговые точки открылись на прежнем месте.
Ранее DK.RU сообщал о закрытии «Синара» на Красной площади. Сейчас единственный магазин сети в Красноярске находится в «Планете».
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