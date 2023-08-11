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В Красноярске в ТРЦ «Планета» после реконцепции открылись «Эконика» и «Синар»

В Красноярске в ТРЦ «Планета» после реконцепции открылись «Эконика» и «Синар»
Иллюстрация: .«Планета»

В торгово-развлекательном центре «Планета» возобновили работу обновленные магазины «Эконика» и «Синар».

#НОВОСТИ
Магазин обуви и аксессуаров «Эконика» закрывали на время косметического ремонта. А в «Синар» провели реконцепцию. Там поменяли зонирование торгового зала, заменили оборудование, изменилось расположение мужского и женского отделов. 
 
Торговые точки открылись на прежнем месте.
 
В Красноярске в ТРЦ «Планета» после реконцепции открылись «Эконика» и «Синар» 1
 
Ранее DK.RU сообщал о закрытии «Синара» на Красной площади. Сейчас единственный магазин сети в Красноярске находится в «Планете».
 
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Автор: Петр Савельев
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