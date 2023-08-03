В Красноярске открылся первый универмаг «Стокманн»

Магазин одежды «Стокманн» открылся в ТРЦ «Планета». Этот мультибрендовый универмаг стал первым в Красноярске.

Там представлена женская одежда брендов Marc O'Polo, Esprit , Desigual, Hugo, Pepe Jean, Ipekyol, Twist и мужская одежда от KARL LAGERFELD, Strellson, Lerros, Boss, Loft, Bugatti. Кроме того, можно купить сумки Guess, Liu Jo, Furla, Coccinelle, Tommy Hilfiger и Calvin Klein , обувь марок Reebok, Nero Giardini, Bronx, Desa, NAPAPIJRI, ASH и других.

Также в ассортименте есть и локальные бренды, в частности, женская одежда от Belucci, Sabrina Scala, мужская – от Marco di Radi и D.Molina.

Торговая точка разместилась на месте закрывшегося в сентябре прошлого года H&M. Площадь универмага составляет 2 602 кв. м.