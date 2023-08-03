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В Красноярске открылся первый универмаг «Стокманн»

В Красноярске открылся первый универмаг «Стокманн»
Иллюстрация: Планета

Магазин одежды «Стокманн» открылся в ТРЦ «Планета». Этот мультибрендовый универмаг стал первым в Красноярске.

#НОВОСТИ
Там представлена женская одежда брендов Marc O'Polo, Esprit, Desigual, Hugo, Pepe Jean, Ipekyol, Twist и мужская одежда от KARL LAGERFELD, Strellson, Lerros, Boss, Loft, Bugatti. Кроме того, можно купить сумки Guess, Liu Jo, Furla, Coccinelle, Tommy Hilfiger и Calvin Klein, обувь марок Reebok, Nero Giardini, Bronx, Desa, NAPAPIJRI, ASH и других.
 
Также в ассортименте есть и локальные бренды, в частности, женская одежда от Belucci, Sabrina Scala, мужская – от Marco di Radi и D.Molina.
 
В Красноярске открылся первый универмаг «Стокманн» 1
 
Торговая точка разместилась на месте закрывшегося в сентябре прошлого года H&M. Площадь универмага составляет 2 602 кв. м.

Справка

 
Сеть мультибрендовых универмагов «Стокманн» работает в России на рынке уже более 30 лет. В ассортименте — одежда, обувь, аксессуары и товаров для дома. Сейчас в стране открыты магазины в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Мурманске.
 

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Автор: Петр Савельев
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