В Красноярске вновь открылся магазин United Colors of Benetton

Магазин итальянского бренда заработал в ТРЦ «Планета».

Магазин находится на 1 этаже, его площадь составляет 397 кв. м. В ассортименте мужская, женская и детская одежда, обувь, белье и аксессуары.

Ранее этот бренд был представлен в Красноярске, но затем все магазины закрылись. United Colors of Benetton не последовал многим иностранным брендом, которые свернули свою деятельность в России в 2022 или приняли решение продать свой бизнес. Напротив компания продолжает открывать новые точки по стране.