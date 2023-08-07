В Красноярске вновь открылся магазин United Colors of Benetton
Магазин итальянского бренда заработал в ТРЦ «Планета».
Магазин находится на 1 этаже, его площадь составляет 397 кв. м. В ассортименте мужская, женская и детская одежда, обувь, белье и аксессуары.
Ранее этот бренд был представлен в Красноярске, но затем все магазины закрылись. United Colors of Benetton не последовал многим иностранным брендом, которые свернули свою деятельность в России в 2022 или приняли решение продать свой бизнес. Напротив компания продолжает открывать новые точки по стране.
Справка
United Colors of Benetton - итальянский бренд, который был основан в 1965. В розничных магазинах компании продаются товары марок United Colors of Benetton, Under Сolors of Benetton и Sisley. В России насчитывается около 150 точек.
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