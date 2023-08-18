В Красноярск зайдет торговая сеть «Жизньмарт»

Справка

Сеть основана уральским ресторатором Иваном Зайченко. «Жизньмарт» — это продуктовый «у дома» нового формата с доставкой продуктов и блюд домой и в офис. 85% товаров «Жизньмарт» реализует под своей торговой маркой. В магазине можно не только купить продукты, но и, например, выпить кофе. Сеть работает по франшизе. Сейчас магазины есть в Свердловской области, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе и Челябинске.