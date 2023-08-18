В Красноярск зайдет торговая сеть «Жизньмарт»
Торговая сеть «Жизньмарт» объявила о планах по выходу в Красноярск в 2024. Уже в этом году ритейлер намерен открыть первые магазины в Новосибирске.
На следующий год мы запланировали открытие в Красноярске. На стадии подписания договора концессии в Красноярске у нас уже 2 партнера», — сообщил Евгений Сергеев, руководитель отдела подбора партнеров «Жизньмарт» большого формата в Telegram-канале.
Ранее в Красноярск зашла новосибирская сеть «Фермер-Центр». Также в городе представлены федеральные сети «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Окей» и региональные «Командор» и «Красный Яр».
Справка
Сеть основана уральским ресторатором Иваном Зайченко. «Жизньмарт» — это продуктовый «у дома» нового формата с доставкой продуктов и блюд домой и в офис. 85% товаров «Жизньмарт» реализует под своей торговой маркой. В магазине можно не только купить продукты, но и, например, выпить кофе. Сеть работает по франшизе. Сейчас магазины есть в Свердловской области, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе и Челябинске.
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