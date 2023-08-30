Ресторатор Александр Митраков запускает свой бренд одежды

О желании выйти на рынок одежного ретейла красноярский ресторатор Александр Митраков сообщил в социальных сетях. Сейчас он ищет сотрудников в команду.

Я начал заниматься созданием бренда мужской одежды, который решит наши мужские проблемы. Мне в команду нужны ребята, нужны таланты», — отметил г-н Митраков.

Так, он ищет дизайнеров, технологов и закупщика.

DK.RU ресторатор рассказал, что сейчас идут переговоры по запуску производства. Оно будет находиться не в Красноярске. По планам запуск намечен на весну 2024. Название бренда Александр Митраков не сообщил. В линейке будет представлен весь основной ассортимент, в том числе и верхняя одежда. Другие подробности нового проекта он пообещал рассказать позже.

Цель запуска бренда — сделать так, чтобы все мужчины были хорошо одеты», — заключил ресторатор.

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За последнее время в Красноярске закрылось несколько знаковых заведений, на месте которых анонсированы или уже работают новые проекты.