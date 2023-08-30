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Ресторатор Александр Митраков запускает свой бренд одежды

Ресторатор Александр Митраков запускает свой бренд одежды
Иллюстрация: freepik / freepik

О желании выйти на рынок одежного ретейла красноярский ресторатор Александр Митраков сообщил в социальных сетях. Сейчас он ищет сотрудников в команду.

#НОВОСТИ
Я начал заниматься созданием бренда мужской одежды, который решит наши мужские проблемы. Мне в команду нужны ребята, нужны таланты», — отметил г-н Митраков.
Так, он ищет дизайнеров, технологов и закупщика.
 
DK.RU ресторатор рассказал, что сейчас идут переговоры по запуску производства. Оно будет находиться не в Красноярске. По планам запуск намечен на весну 2024. Название бренда Александр Митраков не сообщил. В линейке будет представлен весь основной ассортимент, в том числе и верхняя одежда. Другие подробности нового проекта он пообещал рассказать позже.
Цель запуска бренда — сделать так, чтобы все мужчины были хорошо одеты», — заключил ресторатор.
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Это вторая пекарня ресторатора. Первая находится недалеко от ТРЦ «Планета».

Nikkei Cuisine Александра Митракова откроется для красноярцев 1 августа

Вчера состоялось техническое открытие заведения. Пока оно будет работать в тестовом режиме.

Анатолий Ващенко, Дмитрий Журкин, Александр Митраков о том, почему закрываются рестораны

За последнее время в Красноярске закрылось несколько знаковых заведений, на месте которых анонсированы или уже работают новые проекты.

Автор: Екатерина Александрова
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