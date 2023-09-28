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Красноярских дизайнеров пригласили на международный форум BRICS+ Fashion Summit

Красноярских дизайнеров пригласили на международный форум BRICS+ Fashion Summit
Иллюстрация: Пресс-служба Московской недели моды

Саммит будет включать деловую программу, лекции ведущих экспертов отрасли и модные показы

#НОВОСТИ

Дизайнеры из Красноярска смогут бесплатно принять участие в первом международном форуме BRICS+ Fashion Summit.

Международный форум BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды. Мероприятие объединит профессионалов индустрии, специалистов в сфере легкой промышленности, блогеров, преподавателей и молодых дизайнеров из разных уголков мира.

Участниками саммита станут представители более 30 стран. Это государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ.

Форум включает деловую программу для профессионалов и поклонников индустрии, лекции российских и зарубежных преподавателей и экспертов, модные показы и многое другое.

Дизайнеров из Красноярска приглашают представить свои коллекции в Москве в специально организованном B2B-шоуруме. Прием заявок уже начался на официальном сайте мероприятия fashionsummit.org. Он продлится до 5 октября 2023 года. Участие бесплатное. Полный состав участников определит экспертный совет.

Заявки принимаются от дизайнеров и представителей брендов, создающих авторские коллекции одежды и аксессуаров.

Автор: Петр Савельев
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