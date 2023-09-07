Сибирский бренд Feathers выпустил коллекцию в коллаборации с ФК «Енисей»

На первых 30 изделиях игроки «Енисея» оставят автографы. В соцсетях бренда уже объявили о запуске предзаказа лимитированных футболок: забрать их можно будет на матче 10 сентября.

Сибирский бренд Feathers с собственным производством в Красноярске объявил о запуске лимитированной коллекции Feathers х FC «Enisey». В нее войдут футболки, разработанные в партнерстве с футбольным клубом «Енисей». На первых 30 изделиях партии разместят по автографу игрока футбольной команды. Обладатели первых 60 футболок смогут получить скидку на покупку билетов на матч «Енисея» с московской «Родиной».

В социальных сетях бренда уже объявили о предзаказе: он открыт до 9 сентября, а забрать футболки можно будет на матче 10 сентября. После окончания предзаказа цена изделия поднимется до 4 590 рублей.

«Коллаборация с ФК Енисей — для нас интересный опыт сделать повседневную одежду для спортивного сообщества, связанного с футбольным направлением. Первый подобный опыт был у Питерского Щита и ФК „Зенит“. Мы в России вторые, кто попробовал вложить качество и смыслы outdoor бренда одежды в узкую спортивную тематику», — цитируют в СибИРКИ Евгения Филипчука, СЕО бренда Feathers.

До работы с ФК «Енисей» Feathers создали мерч для Сибирского института креативных индустрий и ТИМ «Юниор».

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