Красноярский дизайнер Ирина Дробышева представит новую коллекцию в формате шоу-перформанса

Подиумный показ осенней коллекции «Знаки» пройдет 9 сентября, билет на одну персону обойдется от 3 500 рублей. Локация события станет известна только 8 сентября.

9 сентября в Красноярске впервые пройдет подиумный показ в формате перформативного шоу: так представит свою осеннюю коллекцию дизайнер Ирина Дробышева (IRINA DROBYSHEVA).

«Знаки» — это перфомативное шоу в трех действиях, сотканное из роскоши и ритма, погружение в искусство, глубину и философию бренда«, — говорится в описании события.

Продажа билетов уже открыта — вход обойдется в 3 500 рублей, а вот конкретная локация проведения шоу станет известна лишь 8 сентября.

«Место проведения будет открыто за день, но спешим сообщить о его исключительности и территориальном удобстве», — добавляют организаторы.

Начало шоу запланировали на 19:00, дресс-код для гостей — классический black&white.

Среди партнеров шоу указывают автомобильный бренд Voyah, интерьерный салон Svetlove, бренд дизайнерских и экологичных очков Brevno, и ювелирный салон «Ремикс».

Презентация осенней коллекции пройдет меньше чем через неделю после «дня рождения» пространства IRINA DROBYSHEVA в Красноярске. Кроме него в городе располагается и собственное производство бренда.

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