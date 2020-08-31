Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.09
73,80
87,82
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Модельер Ирина Дробышева открыла первый бутик в Красноярске

Модельер Ирина Дробышева открыла первый бутик в Красноярске
Иллюстрация: Ирина Дробышева

После пяти лет работы на рынке современной одежды Ирина Дробышева открыла первый магазин своего бренда. И в планах еще как минимум пять — по всей стране.

#НОВОСТИ
Первый concept-store IRINA DROBYSHEVA открылся в Красноярске. Об этом модельер сообщила на своей странице в соцсетях. Расположился он в ТЦ «CITY HALL» на проспекте Мира, 91. Здесь же находится и собственное производство бренда.
 
Как рассказала Дробышева DK.RU, идея открытия такой точки появилась примерно года назад. До этого, с 2015 года, модельер шила (сама) лишь по заказам, которые получала из Instagram. Однако в 2019 году их стало так много, что одна она перестала справляться.
Заказы шли со всей России и даже из-за рубежа. Так что пришлось нанимать дополнительно людей и организовывать производство, чтоб отшивать не штучно, а линейками. А в итоге пришли к необходимости открытия этого concept-store», — говорит Дробышева.
Объемы инвестиций в проект, она не раскрывает, но уточняет, что это сплошь собственные средства. Окупить вложения Ирина Дробышева планирует к началу 2021 года. Примерно тогда же она готовится открыть вторую торговую точку своего бренда. И уже не в Красноярске.
Город мы пока не выбрали. Возможно, это будет Казань или Екатеринбург», — говорит модельер.
Всего же в планах — еще пять корнеров в пяти городах.
 
Это не первый случай, когда Красноярские модельеры выходят на широкий рынок. К примеру, в начале августа 2020 года бренд ATME появился на одном из крупнейших маркетплейсов Wildberries.
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В заведениях общепита Красноярска вводится запрет на курение кальяновВ заведениях общепита Красноярска вводится запрет на курение кальянов
  • Не прошло и полгода. В Красноярске возобновили работу кинотеатрыНе прошло и полгода. В Красноярске возобновили работу кинотеатры
  • Траты красноярцев на букеты к 1 сентября оказались одними из самых высоких по странеТраты красноярцев на букеты к 1 сентября оказались одними из самых высоких по стране
  • На сопке в Красноярске появится смотровая площадкаНа сопке в Красноярске появится смотровая площадка
  • В Красноярске открывается сезон «живых» концертовВ Красноярске открывается сезон «живых» концертов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.