Модельер Ирина Дробышева открыла первый бутик в Красноярске

Первый concept-store IRINA DROBYSHEVA открылся в Красноярске. Об этом модельер сообщила на своей странице в соцсетях. Расположился он в ТЦ «CITY HALL» на проспекте Мира, 91. Здесь же находится и собственное производство бренда.

Как рассказала Дробышева DK.RU, идея открытия такой точки появилась примерно года назад. До этого, с 2015 года, модельер шила (сама) лишь по заказам, которые получала из Instagram. Однако в 2019 году их стало так много, что одна она перестала справляться.

Заказы шли со всей России и даже из-за рубежа. Так что пришлось нанимать дополнительно людей и организовывать производство, чтоб отшивать не штучно, а линейками. А в итоге пришли к необходимости открытия этого concept-store», — говорит Дробышева.

Объемы инвестиций в проект, она не раскрывает, но уточняет, что это сплошь собственные средства. Окупить вложения Ирина Дробышева планирует к началу 2021 года. Примерно тогда же она готовится открыть вторую торговую точку своего бренда. И уже не в Красноярске.

Город мы пока не выбрали. Возможно, это будет Казань или Екатеринбург», — говорит модельер.

Всего же в планах — еще пять корнеров в пяти городах.