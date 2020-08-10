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Красноярский бренд одежды вышел на Wildberries

Красноярский бренд одежды вышел на Wildberries
Иллюстрация: instagram.com/atme.clothes

История бренда ATME началась совсем недавно. Но буквально через несколько месяцев после открытия, он оказался на одном из крупнейших маркетплэйсов и «переезжает» в Москву.

#НОВОСТИ
Сейчас на сайте Wildberries заканчивается оформление витрины бренда и в ближайшем времени стартуют продажи. Об этом DK.RU рассказала основательница бренда ATME Анастасия Прадед.
 
По ее словам, ATME появился в Красноярске в мае 2020 года. Стимулом к этому стали пандемия коронавируса и режим самоизоляции.
До этого мы просто торговали одеждой (шоу-рум 4U на проспекте Мира,16), которую привозили из-за рубежа. Когда же закрыли границы, а потом и магазины, мы решили открыть собственное производство», — говорит Прадед.
Модельером нового бренда стала Дарья Атякшева — тогдашний директор магазина 4U. Отшиваться стали также в Красноярске.
К выходу на крупный маркетплейс мы начали готовиться уже тогда. Но так как это процесс не быстрый, к финалу пришли только сейчас», — говорит основательница бренда.
До этого одежда ATME можно было купить только через страницу компании в Instagram. Как уверяет Анастасия Прадед, продажи шли хорошо, но абсолютных цифр не раскрывает.
 
В планах бренда наращивать объемы производства и свое присутствие на различных маркетплейсах. Для этого сейчас компания переносит производство в Москву.
 
Это не первое красноярское предприятие, чья продукция продается на Wildberries: в апреле 2020 года на этой площадке начали торговать два шоколадных бренда из Красноярска — Delicert и «Тобби».
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