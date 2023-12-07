Красноярский край отказался от приватизации КНП и Бархатовской птицефабрики

Продать эти предприятия правительство региона пыталось с 2022.

«Красноярскнефтепродукт» и птицефабрику «Бархатовскую» убрали из прогнозного плана приватизации имущества Красноярского края. Такое решение приняли депутаты регионального Заксобрания на очередной сессии, которая проходит сегодня.

Оба этих предприятия принадлежат Красноярскому краю (птицефабрика на 100%, а КНП — на 57,99%). Продать их пытаются с 2022 — долю в КНП за 2,34 млрд рублей, а полный пакет акций «Бархатовской» за 700 млн рублей.

Однако покупателей, согласных заплатить такие суммы, не нашлось. В итоги краевые власти отказались приватизировать эти организации как минимум до 2027.

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