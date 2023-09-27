Бархатовскую птицефабрику попытаются продать до конца этого года

Принадлежащее Красноярскому краю предприятие снова выставили на торги, но уже по сниженной цене.

Одну из крупнейших птицефабрик Красноярского края — Бархатовскую — снова пытаются продать. Соответствующее сообщение появилось на сайте агентства по управлению госимуществом региона.

Предприятие полностью принадлежит правительству края. На продажу выставлен весь пакет акций в количестве 220 715 штук номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая. Продавать их будут с аукциона. Начальная цена лота составляет 700 млн рублей. Шаг — 35 млн рублей.

Торги стартуют 8 декабря 2023 в 10:00 по московскому времени и продляться до последнего предложения участников.

Это не первый раз, когда правительство Красноярского края пытается продать Бархатовскую птицефабрику. Первая попытка была в прошлом году, но тогда никто не захотел купить предприятие за 1,07 млрд рублей.

Добавим, что, по данным бухгалтерской отчетности, за первое полугодие 2023 птицефабрика заработала 143,4 млн рублей чистой прибыли при выручке 573,2 млн.

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Он продавал аффилированным компаниям продукцию птицефабрике по цене ниже себестоимости.

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Пока покупателей на долю края все равно нет.

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