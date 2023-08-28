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«Продолжение следует»: иски Ольги Грималюк по поводу сноса «Кантри» рассмотрят в сентябре

Здание "Кантри" до начала сноса 26 августа
Здание "Кантри" до начала сноса 26 августа. Иллюстрация: t.me/krpronws

В Арбитражном суде сейчас два исковых заявления предпринимательницы. Одно из них адресовано мэрии Красноярска.

#НОВОСТИ

Иск владелицы здания бывшего кафе «Кантри» Ольги Грималюк к администрации Красноярска рассмотрят 29 сентября 2023. Об этом сообщили в Арбитражном суде Красноярского края.

Заявление поступило в суд еще в начале августа этого года. В нем предпринимательница требует взыскать с мэрии 36,14 млн рублей убытков в виде расходов на строительство и недополученной прибыли, которые она понесла из-за неправомочно выданного чиновниками разрешения на строительство.

Ранее стало известно, что Арбитраж принял к рассмотрению еще один иск Грималюк, в котором она требует признать за ней право собственности на здание бывшего кафе. Его рассмотрят 18 сентября 2023.

Также в этом иске она просила запретить снос здания до принятия соответствующего решения по заявлению. Однако в этой части Грималюк отказали.

Суд пришел к выводу, что основания для принятия обеспечительных мер заявителем не доказаны. Кроме того, принятие указанных мер может привести к нарушению баланса интересов заявителя и ответчика», — пояснили в Арбитраже.

Напомним, что строительство нового здания на месте бывшего кафе «Кантри» в Красноярске (пр. Мира, 102Д) началось в 2018. Зимой 2019 было заявлено, что оно построено с нарушениями и появился первый иск о его сносе. В итоге 26 августа 2023 здание начали сносить.

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По их мнению, он незаконно использовал названия всемирно известных брендов, продавая под ними контрафактные духи.

Автор: Петр Савельев
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