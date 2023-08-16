Суд утвердил ликвидацию «Церкви последнего завета» Виссариона
Восьмой кассационный суд в Кемерово оставил в силе решение о ликвидации «Церкви последнего завета» и исключении ее из реестра юрлиц.
Напомним, что иск прокуратуры о ликвидации организации был удовлетворен Красноярским краевым судом в октябре 2022.
По версии прокуратуры, доктрины «Церкви последнего завета» содержат рекомендации, ограничивающие право на жизнь, свободу, неприкосновенность личности и защиту семьи.
«Организация запрещала привычные для каждого вещи: проявлять собственные мысли, желания и потребности. У жителей общины вызывали чувство вины, их запугивали и угрожали общественным порицанием, изгнанием из религиозного течения. Все это вредило психическому здоровью попавших под влияние приверженцев», — говорится в сообщении прокуратуры.
В феврале 2023 решение о ликвидации подтвердил пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске.
Лидеры «Церкви Последнего Завета» — Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников — были задержаны в 2020 по обвинению в ч. 1 ст. 239, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК «Создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам».
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