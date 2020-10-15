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Заразившуюся коронавирусом певицу вывезли из секты Виссариона

Заразившуюся коронавирусом певицу вывезли из секты Виссариона
Иллюстрация: YouTube

Светлану Владимирскую, популярную в 90-х певицу, вывезли из общины Виссариона, где проживают последователи религиозной секты «Церковь последнего завета», — сообщает «Комсомольская правда».

#НОВОСТИ

Звезду 90-х с двусторонней пневмонией при помощи санавиации доставили в красноярскую больницу. В последнее время она проживала в деревне Петропавловка одна — три взрослые дочери артистки уехали из общины. Сама Владимирская управляет хором при храме, владеет кафе и продуктовым магазином.

Светлана Владимирская прославилась благодаря хиту «Мальчик мой». За свою карьеру певица успела выпустить четыре альбома, а также один альбом ремиксов и ремейков. В конце 1990-х годов она уехала в Красноярский край, объяснив свое решение усталостью от шоу-бизнеса.

Напомним, в сентябре глава религиозной секты «Церковь последнего завета» Сергей Тороп, называющий себя «Виссарион», был арестован. Его последователи живут в ожидании конца света, дата которого постоянно переносится.

 

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