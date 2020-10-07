Основателя Церкви последнего завета оставили в СИЗО
Адвокаты Сергея Торопа, известного как Виссарион, просили Новосибирский областной суд отпустить основателя Церкви последнего завета под домашний арест.
Однако суд под председательством судьи Галины Пудовкиной оставил апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения.
Считаем, что основания для отказа были недостаточными, будем обжаловать в Восьмой кассационный суд данное решение», - цитирует «Интерфакс» адвоката Торопа Ольга Маринкина.
По ее словам, следствие не представило доводы в обоснование заключения Сергея Торопа под стражу.
Пока он находится в одиночной камере, но его готовят к переводу в общую. Под стражей остается и Вадим Редькин, еще один обвиняемый по ч. 1 ст. 239 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам).
Напомним, что руководителей «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссарион), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова правоохранительные органы задержали — 22 сентября 2020 года. Их подозревают в психологическом насилии над адептами секты, в целях извлечения выгоды из религиозной деятельности.
«Церковь последнего завета» с 1995 года получила регистрацию Минюста как религиозная организация. Ее члены проживают в основном в Курагинском районе Красноярского края.
25 сентября стало известно, что прокуратура Красноярского края направила в суд иск о ликвидации этой религиозной организации, Красноярский краевой суд назначил его рассмотрение на 26 октября.