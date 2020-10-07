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Основателя Церкви последнего завета оставили в СИЗО

Основателя Церкви последнего завета оставили в СИЗО
Иллюстрация: vissarion.ru

Адвокаты Сергея Торопа, известного как Виссарион, просили Новосибирский областной суд отпустить основателя Церкви последнего завета под домашний арест.

#НОВОСТИ

Однако суд под председательством судьи Галины Пудовкиной оставил апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения.

Считаем, что основания для отказа были недостаточными, будем обжаловать в Восьмой кассационный суд данное решение», - цитирует «Интерфакс» адвоката Торопа Ольга Маринкина.

По ее словам, следствие не представило доводы в обоснование заключения Сергея Торопа под стражу.

Пока он находится в одиночной камере, но его готовят к переводу в общую. Под стражей остается и Вадим Редькин, еще один обвиняемый по ч. 1 ст. 239 УК РФ, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ (создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам).

Напомним, что руководителей «Церкви последнего завета» Сергея Торопа (Виссарион), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова правоохранительные органы задержали  — 22 сентября 2020 года. Их подозревают в психологическом насилии над адептами секты, в целях извлечения выгоды из религиозной деятельности.

«Церковь последнего завета» с 1995 года получила регистрацию Минюста как религиозная организация. Ее члены проживают в основном в Курагинском районе Красноярского края.

25 сентября стало известно, что прокуратура Красноярского края направила в суд иск о ликвидации этой религиозной организации, Красноярский краевой суд назначил его рассмотрение на 26 октября.

 

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