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Французские парфюмеры требуют с красноярского предпринимателя полмиллиона рублей

Французские парфюмеры требуют с красноярского предпринимателя полмиллиона рублей
Автор фото: rawpixel.com. Иллюстрация: freepik.com

По их мнению, он незаконно использовал названия всемирно известных брендов, продавая под ними контрафактные духи.

#НОВОСТИ

Компании Chanel SARL, Parfums Christian Dior, Kenzo S.A. Company, World Branding Mark S.A., LVMH Fragrance Brands требуют компенсации за нарушения их прав на товарные знаки с красноярского предпринимателя Николая Арзамасова. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Красноярского края.

Поводом для претензий стало то, что, по мнению истцов, Арзамасов в своем магазине «Косметик Стор» (ул. Спандаряна, 13) продавал контрафактные духи, маркированные товарными знаками Chanel, Dior, Givenchy, Montale и Kenzo.

Истцы считают, что данные обстоятельства повлекли репутационные потери для компаний, а также потерю клиентов, ориентированных на бренд», — говорят в Арбитраже.

Нанесенный им ущерб парфюмеры оценили в 520 тыс. рублей. Эту сумму они и требуют взыскать с предпринимателя.

Решение о принятии иска к производству еще не принято. Это должно произойти в течение ближайших дней.

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Автор: Петр Савельев
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