Французские парфюмеры требуют с красноярского предпринимателя полмиллиона рублей

По их мнению, он незаконно использовал названия всемирно известных брендов, продавая под ними контрафактные духи.

Компании Chanel SARL, Parfums Christian Dior, Kenzo S.A. Company, World Branding Mark S.A., LVMH Fragrance Brands требуют компенсации за нарушения их прав на товарные знаки с красноярского предпринимателя Николая Арзамасова. Соответствующий иск поступил в Арбитражный суд Красноярского края.

Поводом для претензий стало то, что, по мнению истцов, Арзамасов в своем магазине «Косметик Стор» (ул. Спандаряна, 13) продавал контрафактные духи, маркированные товарными знаками Chanel, Dior, Givenchy, Montale и Kenzo.

Истцы считают, что данные обстоятельства повлекли репутационные потери для компаний, а также потерю клиентов, ориентированных на бренд», — говорят в Арбитраже.

Нанесенный им ущерб парфюмеры оценили в 520 тыс. рублей. Эту сумму они и требуют взыскать с предпринимателя.

Решение о принятии иска к производству еще не принято. Это должно произойти в течение ближайших дней.

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