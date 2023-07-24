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В Красноярском крае стало больше желающих стать банкротами

В Красноярском крае стало больше желающих стать банкротами
Иллюстрация: yanalya / ru.freepik.com

Такая информация содержится в докладе председателя Арбитражного суда края Ларисы Касьяновой.

#НОВОСТИ
Так, в первом полугодии 2023 в Арбитраж поступило 2759 заявлений о признании должников банкротами. Это на 812 дел или 41,7 % больше, чем за тот же период 2022, когда было подано 1947 заявлений. При этом в первом полугодии 2022 прирост заявлений о признании должника банкротом составлял 16,6 %.
 
Число поступивших заявлений кредиторов и уполномоченного органа о банкротстве по сравнению с аналогичным периодом 2022 выросло не так сильно. Так, обращений кредиторов стало на 74 дела больше (246 дел против 172 дел), уполномоченного органа – на 113 дел (165 дел против 52 дел). При этом количество заявлений, которые поступили о физлиц о самобанкротстве, выросло на 559 дел (+41 %) от общего количества принятых исков: в 1 полугодии 2023 — 1912, в 1 полугодии 2022 — 1353.
 
Количества заявлений о банкротстве юридических лиц стало больше на 259 дел, в 2,5 раза — 437 заявлений против 178. Число исков о банкротстве индивидуальных предпринимателей выросло на 1 дело — 31 заявление против 30). А количество заявлений в отношении физлиц выросло на 552 заявления или на 31,6 % больше — 2291 заявление против 1739.
Рост количества поданных в суд заявлений граждан о своем банкротстве обусловлен высокой кредитной нагрузкой, становлением института потребительского банкротства более востребованным легальным механизмом освобождения граждан от безнадежных долго, а также недобросовестной популяризацией института банкротства граждан, выражающейся в снижении негативного восприятия физическими лицами самого понятия «финансовой несостоятельности», «банкротства», — говорится в отчете Ларисы Касьяновой.
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Автор: Петр Савельев
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