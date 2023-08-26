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Исторический момент в Красноярске: сносят «Кантри» на проспекте Мира

Исторический момент в Красноярске: сносят «Кантри» на проспекте Мира
Иллюстрация: Телеграм-канал Михаила Котюкова

На проспекте Мира сегодня зрелище, радующее многих красноярцев. Сносят здание ресторана «Кантри». Для этого потребовалось пять лет.

#НОВОСТИ

О сносе здания сегодня, в 7.30, заявили в прокуратуре. Работы по демонтажу стартовали в 8.00. Это принудительное мероприятие, поскольку решение суда не было исполнено добровольно.  Напомним, здание принадлежит Ольге Грималюк, основателю ресторанного холдинга Silverspoon Group («Гранат», «Вареники», Sugar Mama)

Большинство красноярцев были против этого строения. И у меня этот объект вызвал недоумение и вопрос, как он мог вообще появиться в этом месте города? Собственники здания вели затяжную борьбу, но благодаря слаженным действиям прокуратуры края, региональных и муниципальных властей удалось добиться решения, которого все давно ждали! Здание перестанет уродовать исторический центр города. Чему я очень рад!» — написал и.о. губернатора Михаил Котюков в своем телеграм-канале.

Исторический момент в Красноярске: сносят «Кантри» на проспекте Мира 1

Так выглядел ресторан до постройки нового здания

Исторический момент в Красноярске: сносят «Кантри» на проспекте Мира 2

Вот, что построили в 2018

Этапы конфликта:

  • Здание началось строиться осенью 2018.
  • В феврале 2019 года в ФСБ заявили, что здание построено с нарушениями. Прокуратура вышла в суд с иском о сносе.
  • Тяжба длилась почти 5 лет по всем инстанциям.
  • Весной 2023 вопрос о сносе актуализируется. Ольга Грималюк подает мэрии иск на 36 млн. Власти решают забрать у предпринимательницы земельный участок на Взлетке.
  • Лето-2023. Г-жа Грималюк требует признать строение ее собственностью, а не самостроем, ведь она получила на его строительство разрешение. Ей в этом отказано.
  • 26 августа. Здание сносят.

P.S. Редакция «ДК» считает, что для города — однозначное благо снести «Кантри». Мы никогда не понимали и не понимаем, зачем Ольга Грималюк решила строить такое уродливое здание с нарушением градостроительных норм, хоть и получив на это разрешение. Однако помимо Грималюк, понесшей финансовые расходы и репутационные риски, есть и другие действующие лица этой истории. Это чиновники, которые выдали разрешение на строительство «Кантри». Их фамилии до сих пор не названы.

Автор: Петр Савельев
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