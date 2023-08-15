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Levi Strauss & Co. требует взыскать с предпринимателя 100 тыс. рублей

Levi Strauss & Co. требует взыскать с предпринимателя 100 тыс. рублей
Иллюстрация: photogenia / ru.freepik.com

В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск от компании Levi Strauss & Co. к ИП Журба К.И. Предпринимателю принадлежит торговая точка «Джинсы низкие цены» в Новосибирске.

#НОВОСТИ
Сам ИП зарегистрирован в Красноярском крае. Компания просит взыскать с ИП 100 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Истец пояснил, что предприниматель продавал джинсы, маркированные товарными знаками, права на которые принадлежат истцу. Levi Strauss & Co. считает, что делалось это намеренно. Более того, джинсы, по мнению Levi Strauss & Co., были низкого качества, где они производились также неизвестно. В компании считают, что такая продукция могла быть опасна для здоровья покупателей. 
 
Арбитражный суд края принял иск к производству. Дело будет рассмотрено в порядке упрощённого производства.
 
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Автор: Петр Савельев
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