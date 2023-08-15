Levi Strauss & Co. требует взыскать с предпринимателя 100 тыс. рублей
В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск от компании Levi Strauss & Co. к ИП Журба К.И. Предпринимателю принадлежит торговая точка «Джинсы низкие цены» в Новосибирске.
По их мнению, он незаконно использовал названия всемирно известных брендов, продавая под ними контрафактные духи.
«Сиськи пива»: как сеть суши «Ёбидоёби» решила не сдаваться суду
Молодые предприниматели выступают за маркетинг без вложений. В ближайшую неделю первая точка скандальной сети суши появится в ОАЭ и «есть амбициозные планы развивать проект и дальше за рубежом».
Красноярскую службу доставки «Ёбидоёби» обязали сменить название
Арбитражный суд Красноярского края обязал ООО «Ёбидоёби» изменить название сети доставки суши. С иском в суд обратилась Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Красноярскому краю.