Levi Strauss & Co. требует взыскать с предпринимателя 100 тыс. рублей

В Арбитражный суд Красноярского края поступил иск от компании Levi Strauss & Co. к ИП Журба К.И. Предпринимателю принадлежит торговая точка «Джинсы низкие цены» в Новосибирске.

Сам ИП зарегистрирован в Красноярском крае. Компания просит взыскать с ИП 100 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на товарные знаки. Истец пояснил, что предприниматель продавал джинсы, маркированные товарными знаками, права на которые принадлежат истцу. Levi Strauss & Co. считает, что делалось это намеренно. Более того, джинсы, по мнению Levi Strauss & Co., были низкого качества, где они производились также неизвестно. В компании считают, что такая продукция могла быть опасна для здоровья покупателей.

Арбитражный суд края принял иск к производству. Дело будет рассмотрено в порядке упрощённого производства.

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