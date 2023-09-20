Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.09
96,64
103,09
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Правительство Красноярского края может отказаться от продажи КНП

Правительство Красноярского края может отказаться от продажи КНП
Иллюстрация: vk.com/azs_knp

Пока покупателей на долю края все равно нет.

#НОВОСТИ

Продажа пакета акций сети АЗС «Красноярскнефтепродукт», принадлежащего правительству Красноярского края, на сегодня не является необходимостью. Об этом в интервью ТАСС заявил глава региона Михаил Котюков.

Есть много территорий, где КНП — фактически единственная сеть автозаправочных станций. Заметьте, что в Красноярском крае топливный кризис получил гораздо меньшее развитие, чем во многих других, особенно южных регионах страны. У нас ситуация на заправках гораздо спокойнее. Поэтому я не считаю, что сейчас у нас есть необходимость приватизировать „Красноярскнефтепродукт“», — сказал он.

Будет ли в итоге отменена продажа госпакета КНП, Котюков не уточнил.

Напомним, что правительству края принадлежит 57,99% акций КНП. Продать этот пакет решили в ноябре 2021. Стартовая цена была заявлена уровне 2,34 млрд рублей. Однако в августе 2022 аукцион отложили и перенесли на конец года, а потом и на 2023. Причина: несоответствие цен, заявленных потенциальными покупателями, ожиданиям чиновников. Когда должны были состоятся торги, неизвестно.

Читайте также:

Антимонопольщики назвали причины повышения цен на бензин в Красноярске

Ведомство проверило работу заправок КНП и «Газпромнефти», на которых летом резко выросли цены.

Автор: Петр Савельев
Самое читаемое
  • Кому отдали места в Горсовете лидеры партийКому отдали места в Горсовете лидеры партий
  • Какие рестораны Красноярска будут бороться за гастропремию WhereToEat RussiaКакие рестораны Красноярска будут бороться за гастропремию WhereToEat Russia
  • Красноярское метро снова стало предметом совещания в МосквеКрасноярское метро снова стало предметом совещания в Москве
  • Снова лето: погода на предстоящей неделе в КрасноярскеСнова лето: погода на предстоящей неделе в Красноярске
  • Появился полный список избранных депутатов Горсовета КрасноярскаПоявился полный список избранных депутатов Горсовета Красноярска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.