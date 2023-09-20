Правительство Красноярского края может отказаться от продажи КНП
Пока покупателей на долю края все равно нет.
Продажа пакета акций сети АЗС «Красноярскнефтепродукт», принадлежащего правительству Красноярского края, на сегодня не является необходимостью. Об этом в интервью ТАСС заявил глава региона Михаил Котюков.
Есть много территорий, где КНП — фактически единственная сеть автозаправочных станций. Заметьте, что в Красноярском крае топливный кризис получил гораздо меньшее развитие, чем во многих других, особенно южных регионах страны. У нас ситуация на заправках гораздо спокойнее. Поэтому я не считаю, что сейчас у нас есть необходимость приватизировать „Красноярскнефтепродукт“», — сказал он.
Будет ли в итоге отменена продажа госпакета КНП, Котюков не уточнил.
Напомним, что правительству края принадлежит 57,99% акций КНП. Продать этот пакет решили в ноябре 2021. Стартовая цена была заявлена уровне 2,34 млрд рублей. Однако в августе 2022 аукцион отложили и перенесли на конец года, а потом и на 2023. Причина: несоответствие цен, заявленных потенциальными покупателями, ожиданиям чиновников. Когда должны были состоятся торги, неизвестно.
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