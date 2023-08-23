Лунтик подвел «Красноярскнефтепродукт» под миллионный штраф
Сеть АЗС обвиняют в продаже контрафактных пряников, на упаковке которых изображены известные персонажи.
Компании Carte Blanche Greetings Limited, «Ноль Плюс Медиа» и студия анимационного кино «Мельница» требуют оштрафовать «Красноярскнефтепродукт» за нарушение авторских прав. Об этом рассказали в Арбитражном суде Красноярского края.
Как сказано в заявлении, в магазинах сети АЗС продавались пряники, на упаковке которых были изображены персонажи:
- «Лунтик»;
- «Божья Коровка Мила»;
- «Кузя»;
- «Пчеленок»;
- «Пчела Баба Капа»;
- «Шершень Генерал Шер»;
- «Паук Шнюк»;
- «Червяк Корней Корнеич»;
- «Аленка»;
- «Варя»;
- «Маша»;
- «Снежка»;
- медвежонок «Tatty Teddy»;
- «Лео»;
- «Тиг».
Права на эти изображения принадлежат истцу и не передавались ответчику. По мнению истцов, наличие в розничных магазинах контрафактных товаров по демпинговым ценам ведет к расторжению действующих лицензионных контрактов и невозможности поиска правообладателем новых партнеров. К тому же потребители вводятся в заблуждение относительно спорной продукции, а сам правообладатель теряет прибыль», — рассказали в суде.
Всего было возбуждено четыре административных дела с общей суммой исковых требований 1,1 млн рублей. Производство по ним пока не начато.
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