Лунтик подвел «Красноярскнефтепродукт» под миллионный штраф

Сеть АЗС обвиняют в продаже контрафактных пряников, на упаковке которых изображены известные персонажи.

Компании Carte Blanche Greetings Limited, «Ноль Плюс Медиа» и студия анимационного кино «Мельница» требуют оштрафовать «Красноярскнефтепродукт» за нарушение авторских прав. Об этом рассказали в Арбитражном суде Красноярского края.

Как сказано в заявлении, в магазинах сети АЗС продавались пряники, на упаковке которых были изображены персонажи:

«Лунтик»;

«Божья Коровка Мила»;

«Кузя»;

«Пчеленок»;

«Пчела Баба Капа»;

«Шершень Генерал Шер»;

«Паук Шнюк»;

«Червяк Корней Корнеич»;

«Аленка»;

«Варя»;

«Маша»;

«Снежка»;

медвежонок «Tatty Teddy»;

«Лео»;

«Тиг».

Права на эти изображения принадлежат истцу и не передавались ответчику. По мнению истцов, наличие в розничных магазинах контрафактных товаров по демпинговым ценам ведет к расторжению действующих лицензионных контрактов и невозможности поиска правообладателем новых партнеров. К тому же потребители вводятся в заблуждение относительно спорной продукции, а сам правообладатель теряет прибыль», — рассказали в суде.

Всего было возбуждено четыре административных дела с общей суммой исковых требований 1,1 млн рублей. Производство по ним пока не начато.

Читайте также:

КНП просит взыскать 1 млн рублей за незаконное использование товарного знака

«Красноярскнефтепродукт» (КНП) просит взыскать с ООО «КиТ» компенсацию за нарушение исключительных интеллектуальных прав в размере 1 млн рублей.