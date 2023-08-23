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Лунтик подвел «Красноярскнефтепродукт» под миллионный штраф

Лунтик подвел «Красноярскнефтепродукт» под миллионный штраф
Иллюстрация: vk.com/azs_knp

Сеть АЗС обвиняют в продаже контрафактных пряников, на упаковке которых изображены известные персонажи.

#НОВОСТИ

Компании Carte Blanche Greetings Limited, «Ноль Плюс Медиа» и студия анимационного кино «Мельница» требуют оштрафовать «Красноярскнефтепродукт» за нарушение авторских прав. Об этом рассказали в Арбитражном суде Красноярского края.

Как сказано в заявлении, в магазинах сети АЗС продавались пряники, на упаковке которых были изображены персонажи:

  • «Лунтик»;
  • «Божья Коровка Мила»;
  • «Кузя»;
  • «Пчеленок»;
  • «Пчела Баба Капа»;
  • «Шершень Генерал Шер»;
  • «Паук Шнюк»;
  • «Червяк Корней Корнеич»;
  • «Аленка»;
  • «Варя»;
  • «Маша»;
  • «Снежка»;
  • медвежонок «Tatty Teddy»;
  • «Лео»;
  • «Тиг».

Права на эти изображения принадлежат истцу и не передавались ответчику. По мнению истцов, наличие в розничных магазинах контрафактных товаров по демпинговым ценам ведет к расторжению действующих лицензионных контрактов и невозможности поиска правообладателем новых партнеров. К тому же потребители вводятся в заблуждение относительно спорной продукции, а сам правообладатель теряет прибыль», — рассказали в суде.

Всего было возбуждено четыре административных дела с общей суммой исковых требований 1,1 млн рублей. Производство по ним пока не начато.

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Автор: Петр Савельев
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