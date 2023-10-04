В Красноярске продают бывший спорткомплекс СФУ
В Красноярске выставили на торги участок с бывшим спортивным корпусом СФУ. Аукцион объявил ДОМ.РФ.
Здание и земельный участок находятся в пер. Вузовский. Площадь здания составляет 2,3 тыс. кв. м, а земельного участка — 0,5 га. В аукционной документации сообщается, что на территории находятся спортивный корпус, библиотека и мастерские с гаражом.
Стартовая цена аукциона — чуть более 30 млн рублей. Заявки принимают до 27 ноября. А сам аукцион намечен на 1 декабря.
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