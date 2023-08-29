В Красноярске выставили на аукцион закрытую котельную
Департамент муниципального имущества и земельных отношений администрации города выставил на торги закрытую котельную на ул. Новой Зари, 41.
В лот входят 8 нежилых зданий, 2 дымовых трубы, 2 подпорных стенки, 2 забора, площадка 2 920 кв. м, земельный участок площадью 22 308 кв. м. Земельный участок находится в территориальной зоне смешанной общественно-деловой и многоэтажной жилой застройки.
Начальная цена продажи объекта — 149,1 млн рублей. Заявки принимают до 19 сентября. Сами торги запланированы на 25 сентября.
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