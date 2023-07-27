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Застройку рынка «Луч» в Красноярске отменили. Снова

Застройку рынка «Луч» в Красноярске отменили. Снова
Иллюстрация: Мэрия Красноярска

Власти города хотят добавить в план больше соцобъектов.

#НОВОСТИ

Администрация Красноярска отменила торги на право заключения договора о комплексном развитии территории рынка «Луч», что расположен ул. Шахтеров. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте мэрии.

Торги были назначены на 24 июля 2023. Начальная цена участка площадью почти 190 тыс. кв. м. составляла 10 млн рублей. Шаг аукциона — 500 тыс. рублей. Участник должен был внести задаток в размере полной начальной цены.

За несколько дней до назначенной даты мэрия решила отменить торги. Как выяснил портал NGS24, причиной стало намерение властей включить в планы застройки большее количество социальных объектов (каких именно не сообщается).

В первый раз рынок «Луч» выставили на торги в рамках КРТ в феврале 2023. Но примерно через месяц отменили по требованию УФАС. Вторая попытка состоялась в апреле, но в мае мэрия решила добавить в план детский сад и школу. Аукцион снова не состоялся. Очередной подход к этому участку власти предприняли в июне. И снова отмена.

Когда участок на Шахтеров снова выставят на торги, не сообщается. Однако, судя по логике предыдущих действий, это может произойти уже в августе. Пока же все пожелавшим принять в них участие вернут задатки.

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Автор: Петр Савельев
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