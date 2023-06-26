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6,6 млн потратят на благоустройство трех районов Красноярска

6,6 млн потратят на благоустройство трех районов Красноярска
Иллюстрация: freepik.com / kaboompics

Больше 3 млн выделят Свердловскому району: их направят на сквер «КрасФарма». Оставшиеся средства распределят в Центральный и Советский районы.

#НОВОСТИ

6 млн 620 тыс. рублей потратят на работы по благоустройству трех районов Красноярска — Свердловского, Центрального и Советского. Эти деньги выделены в рамках «призового благоустройства» победителям конкурса «Самый благоустроенный район города». В качестве награды из бюджета выделяются дополнительные средства, которые можно потратить на дальнейшее благоустройство.

Самым благоустроенным районом Красноярска в 2022 признали Свердловский — ему выделили 3 млн 320 тыс. рублей. Известно, что их направят на благоустройство сквера «КрасФарма» в районе ул. 60 лет Октября и пер. Медицинский.

Второе место и 2 млн 200 тыс. рублей отдали Центральному району. На полученные средства обустроят ул. Водянникова, 2: там установят новое освещение.

Третьим оказался Советский район: ему достался 1 млн 100 тыс. рублей. Призовые деньги направят на дополнительные тротуары на ул. Тельмана.

По информации пресс-службы мэрии, подготовительный этап к запланированным работам уже стартовал.

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Автор: Петр Савельев
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