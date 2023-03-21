В Кировском районе Красноярска благоустроят три площадки для спорта и отдыха
В администрации Кировского района рассказали, какие дворы в этом году благоустроят по инициативе жителей.
Так, продолжат благоустройство двора по пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 91а. Там установят спортивный комплекс и озеленят территории. Сумма для реализации проекта превышает млн рублей.
Детско-спортивная площадка «ЗатонЧик» появится напротив жилых домов № 154/1 и 154/2 по пр. им. газеты «Красноярский рабочий». Она будет оформлена в морской стилистике. Там появятся качели, балансир, диваны и урны. Стоимость реализации проекта составит 2,8 млн рублей.
На пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 88а, 90а на площади почти в 5 тысяч кв. м появится сквер «Тотем». Там сделают детскую площадку с качелями и песочницей, установят спортивный комплекс, обновят уличное освещение, высадят зеленые насаждения. Это благоустройство обойдется в суть более, чем 5 млн рублей.
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