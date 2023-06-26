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В Красноярске вновь ищут застройщика территории Южного рынка

В Красноярске вновь ищут застройщика территории Южного рынка
Иллюстрация: администрация города

В Красноярске вновь объявили торги на право комплексного развития территории рынков «Южный» и «Луч» по ул. Шахтеров. В аукционную документацию внесли ряд изменений.

#НОВОСТИ
Так, в проект договора внесли обязательство для потенциального инвестора освободить и передать в безвозмездно муниципалитету земельные участки под детский сад и общеобразовательную школу.
 
Площадки под дошкольное учреждение на 300 мест и школу на 1280 мест необходимо предусмотреть на стадии подготовки документации по планировке территории, это одно из базовых условий, учтённых в проекте договора о комплексном развитии», — сообщил Дмитрий Веретельников, заместитель главы города - руководитель департамента градостроительства.
 
Площадь отведенных под комплексное развитие несмежных территорий по улице Шахтеров составляет 18 га. Договор с застройщиком заключат на 8 лет. Начальная цена лота – 10 млн рублей. Заявки принимают до 27 июля. Инвестор должен разработать документы по планировке территории, предусмотреть объекты коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение, а затем в соответствии с утвержденными параметрами провести реновацию территории.
 
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Администрация Красноярска объявила торги на право заключения договора о комплексном развитии двух территорий по улице Шахтеров. Речь идет об участках, где находятся рынки «Южный» и «Луч».

Автор: Петр Савельев
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