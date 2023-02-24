В Красноярске выставили на торги территорию рынков «Южный» и «Луч»
Администрация Красноярска объявила торги на право заключения договора о комплексном развитии двух территорий по улице Шахтеров. Речь идет об участках, где находятся рынки «Южный» и «Луч».
Общая площадь территории составляет 18 га. Заявки от потенциальных инвесторов принимаются до 20 марта. Начальная цена аукциона — 10 млн рублей. Аукцион намечен на 24 марта. Договор с застройщиком заключат на 8 лет.
Победителю предстоит за 6 месяцев разработать документы по планировке территории и предоставить их на утверждение в мэрию, проект также пройдет публичные слушания. Застройщик должен предусмотреть объекты коммунальной, социальной и транспортной инфраструктуры, благоустройство и озеленение. Инвестор должен выкупить за свой счет земельные участки и здания, расположенные на этой территории. Участки, на которых должны разместится школы и детские сады, нужно передать в собственность муниципалитета.
Сейчас в Красноярске по такой схеме застраивают новым жильем уже 7 территорий.
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