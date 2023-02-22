В Красноярске начнут производить больше станков для резки металла

Местная компания строит новый цех и закупает оборудование для расширения производства.

Компания «ИТС-Сибирь» планирует в два раза расширить производство станков плазменной резки металла. Об этом рассказали в Министерстве промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края.

Сейчас предприятие закупает новое оборудование и начинает строительство еще одного цеха. После завершения проекта количество выпускаемых не нем станков увеличится с четырех штук в месяц до восьми.

Полный объем инвестиций в проект неизвестен. Однако известно, что под него «ИТС-Сибирь» получила в краевом фонде развития промышленности заем в размере 100 млн рублей. На ээти деньги предприятие планирует создать замкнутый цикл производства машин термической резки металла, основой которого является собственная инновационная разработка раскроя листового металлопроката.

Когда новый цех заработает в полную мощь, также не сообщается.

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