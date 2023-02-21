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Красноярский предприниматель Александр Лист запустил «Юрты Сибири» в Стамбуле

Юрты Сибири
Юрты Сибири. Иллюстрация: vk.com

Юртастроитель и путешественник Александр Лист с февраля 2023 открыл представительство «Юрт Сибири» в крупнейшем городе Турции.

#НОВОСТИ

Предприниматель, тревел-блогер и организатор авторских туров из Красноярска Александр Лист сообщил о расширении своего производства юрт: в 2023 «Юрты Сибири» стали доступны жителям центра Турции. Информацию об этом опубликовали в аккаунте компании 18 февраля.

«Хотим поделиться с Вами нашей радостной новостью: мы открыли представительство фабрики „Юрты Сибири“ в Стамбуле. В настоящий момент нами уже налажена логистика доставки юрт Красноярск-Стамбул. И с каждым днём мы становимся ближе к некоторым из вас», — написали в соцсетях фабрики.

Красноярский предприниматель Александр Лист запустил «Юрты Сибири» в Стамбуле 1

«Юрты Сибири» — семейный бизнес Александра и Дарьи Лист, развитием которого они занимаются на протяжении десяти лет. За это время фабрика наладила как типовое производство, так и работу над эксклюзивными объектами. Супруги позиционируют свое дело как «только живые проекты, сделанные нашими руками».

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Автор: Петр Савельев
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