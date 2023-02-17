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Красноярские предприниматели обменяются опытом работы с маркетплейсами

Красноярские предприниматели обменяются опытом работы с маркетплейсами
Иллюстрация: клуб «Миллиард»

Закрытый клуб «Миллиард» проведет встречу для ведущих предпринимателей края, где резиденты клуба поделятся друг с другом опытом работы.

#НОВОСТИ
Резиденты клуба расскажут, как сети магазинов распродать нетрендовые складские остатки из 2000 позиций за месяц, как увеличить выручку в сети магазинов детских товаров вдвое за один год, как продавать на маркетплейсах промышленное оборудование. Также один из участников клуба представит опыт автоматизации обмена данными между 1С и маркетплейсами в реальном времени по 4000 позиций одновременно. Еще один кейс — как производственной компании выйти на маркетплейсы. Кроме того, резиденты расскажут, как выбрать трендовые товары и перепрофилировать производство, как серийному предпринимателю с нуля запустить товарный бизнес на маркетплейсах и за 6 месяцев вывести на любой требуемый объем и как производителю продавать продукты питания на маркетплейсах.
 
К участию в первой части рабочей встречи допускаются только владельцы компаний. Мероприятие пройдет 20 февраля в 18:30. Согласовать пригласительный можно тут
 
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Автор: Петр Савельев
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