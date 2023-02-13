Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 11.02
72,79
78,05
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Маркет локальных брендов пройдёт в Красноярске в марте 2023

Сибирский институт развития креативных индустрий
Сибирский институт развития креативных индустрий. Иллюстрация: vk.com

Красноярские креаторы и производители получат бесплатное размещение в центре города.

#НОВОСТИ

Мультиформатный маркет изделий сибирских предпринимателей пройдёт в Красноярске 3 и 4 марта. Стать участниками могут креаторы и производители со всего Красноярского края. Для этого необходимо подать заявку в Сибирский институт развития креативных индустрий до 20 февраля. Товары прошедших отбор мастеров бесплатно разместят в креативном кластере «Квадрат» (ул. Красной Армии, 10, к. 4).

Участниками могут стать:

  • дизайнеры одежды, ювелирных изделий и аксессуаров;
  • производители мебели и предметов интерьера;
  • авторы и издатели книг;
  • производители полиграфической продукции;
  • художники и скульпторы;
  • представители гастрономии;
  • производители детских товаров;
  • производители спортивного инвентаря.

Одно из обязательных требований для прохождения отбора — наличие у предпринимателей и креаторов регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо самозанятости.

Со слов директора Сибирского института развития креативных индустрий Александра Черникова, одна из основных задач — познакомить жителей и гостей с локальными красноярскими брендами, собрав товары местного производства в рамках одной площадки.

Для начинающих предпринимателей маркет станет входом в офлайн-продажи, площадкой, где они могут увеличить узнаваемость своего бренда и получить обратную связь от покупателей. Для опытных это дополнительный контакт с аудиторией. Также маркет поможет выстроить коммуникации и сотрудничество внутри сообщества», — говорит Александр Черников.

Предприниматели, товары которых будут самыми востребованными в течение маркета, смогут стать участниками следущей экспозиции на базе креативного пространства «Индустрия».

Напомним, до 24 февраля в «Индустрии» проходит выставка плёночной фотографии «Вслед» красноярского автора Даниила Шкарубы — о ней мы писали в специальном обзоре арт-событий Красноярска.

Читайте также:

Предпринимателей Красноярского края предупредят о проверках через цифровую платформу

Раздел «Уведомления от органов государственной власти» появился на цифровой платформе МСП.РФ. Малый и средний бизнес теперь будет получать уведомления о проведении плановых и внеплановых проверок.

Анна Жираткова: Мы будем развиваться, несмотря ни на что

Промышленники, большие или малые, в этом году столкнулись с примерно одинаковыми проблемами. Вот только такого запаса прочности, как у крупняка, у «малышей» не было.

Министр экономики Красноярского края встретится с предпринимателями

На следующей неделе в Красноярске пройдет итоговая в этом году рабочая встреча закрытого делового клуба «Миллиард» для ведущих предпринимателей края.

«Российская креативная неделя» стала драйвером изменений креативных индустрий Сибири

В рамках форума прошло порядка 80 сессий, в которых приняло участие более 300 спикеров. Мероприятие собрало гостей из всех регионов Сибири.

Автор: Ирина Апуник
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске закрылся ресторан «Папа's»В Красноярске закрылся ресторан «Папа's»
  • Красноярское метро продлят до Емельяновского районаКрасноярское метро продлят до Емельяновского района
  • Красноярские новостройки подорожали на 16% за 2022Красноярские новостройки подорожали на 16% за 2022
  • «Горите в огне»: Роспотребнадзор одобрил проект крематория в Красноярске«Горите в огне»: Роспотребнадзор одобрил проект крематория в Красноярске
  • Исследуя ч/б и чувства: куда сходить в Красноярске 11…17 февраля 2023Исследуя ч/б и чувства: куда сходить в Красноярске 11…17 февраля 2023
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.