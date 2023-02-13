Маркет локальных брендов пройдёт в Красноярске в марте 2023

Красноярские креаторы и производители получат бесплатное размещение в центре города.

Мультиформатный маркет изделий сибирских предпринимателей пройдёт в Красноярске 3 и 4 марта. Стать участниками могут креаторы и производители со всего Красноярского края. Для этого необходимо подать заявку в Сибирский институт развития креативных индустрий до 20 февраля. Товары прошедших отбор мастеров бесплатно разместят в креативном кластере «Квадрат» (ул. Красной Армии, 10, к. 4).

Участниками могут стать:

дизайнеры одежды, ювелирных изделий и аксессуаров;

производители мебели и предметов интерьера;

авторы и издатели книг;

производители полиграфической продукции;

художники и скульпторы;

представители гастрономии;

производители детских товаров;

производители спортивного инвентаря.

Одно из обязательных требований для прохождения отбора — наличие у предпринимателей и креаторов регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо самозанятости.

Со слов директора Сибирского института развития креативных индустрий Александра Черникова, одна из основных задач — познакомить жителей и гостей с локальными красноярскими брендами, собрав товары местного производства в рамках одной площадки.

Для начинающих предпринимателей маркет станет входом в офлайн-продажи, площадкой, где они могут увеличить узнаваемость своего бренда и получить обратную связь от покупателей. Для опытных это дополнительный контакт с аудиторией. Также маркет поможет выстроить коммуникации и сотрудничество внутри сообщества», — говорит Александр Черников.

Предприниматели, товары которых будут самыми востребованными в течение маркета, смогут стать участниками следущей экспозиции на базе креативного пространства «Индустрия».

Напомним, до 24 февраля в «Индустрии» проходит выставка плёночной фотографии «Вслед» красноярского автора Даниила Шкарубы — о ней мы писали в специальном обзоре арт-событий Красноярска.

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