Маркет локальных брендов пройдёт в Красноярске в марте 2023
Красноярские креаторы и производители получат бесплатное размещение в центре города.
Мультиформатный маркет изделий сибирских предпринимателей пройдёт в Красноярске 3 и 4 марта. Стать участниками могут креаторы и производители со всего Красноярского края. Для этого необходимо подать заявку в Сибирский институт развития креативных индустрий до 20 февраля. Товары прошедших отбор мастеров бесплатно разместят в креативном кластере «Квадрат» (ул. Красной Армии, 10, к. 4).
Участниками могут стать:
- дизайнеры одежды, ювелирных изделий и аксессуаров;
- производители мебели и предметов интерьера;
- авторы и издатели книг;
- производители полиграфической продукции;
- художники и скульпторы;
- представители гастрономии;
- производители детских товаров;
- производители спортивного инвентаря.
Одно из обязательных требований для прохождения отбора — наличие у предпринимателей и креаторов регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо самозанятости.
Со слов директора Сибирского института развития креативных индустрий Александра Черникова, одна из основных задач — познакомить жителей и гостей с локальными красноярскими брендами, собрав товары местного производства в рамках одной площадки.
Для начинающих предпринимателей маркет станет входом в офлайн-продажи, площадкой, где они могут увеличить узнаваемость своего бренда и получить обратную связь от покупателей. Для опытных это дополнительный контакт с аудиторией. Также маркет поможет выстроить коммуникации и сотрудничество внутри сообщества», — говорит Александр Черников.
Предприниматели, товары которых будут самыми востребованными в течение маркета, смогут стать участниками следущей экспозиции на базе креативного пространства «Индустрия».
Напомним, до 24 февраля в «Индустрии» проходит выставка плёночной фотографии «Вслед» красноярского автора Даниила Шкарубы — о ней мы писали в специальном обзоре арт-событий Красноярска.
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