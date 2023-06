Ленина и Мира в Красноярске свяжут «Барным двориком»

Компания «Красредевелопмент» восстанавливает историческое здание в центре города, в котором расположится несколько заведений.

В центре Красноярска появится новое барное пространство. Расположится оно в районе дома на пр. Мира, 94Г. Об этом DK.RU рассказал Андрей Шевелев, руководитель компании «Красредевелопмент», которая сейчас восстанавливает означенное здание.

Это строение датировано началом XX века. Тогда в нем располагались то ли конюшни, то ли каретная мастерская (точных данных нет). Особой исторической ценности оно не имеет. Возможно поэтому оно и пришло в то состояние, в котором его приобрела компания Шевелева.

Когда мы вскрыли сайдинг, который скрывал стены, то обнаружили, что они в крайне плачевном состоянии. Восстановление же кирпичной кладки процесс трудоемкий и дорогой. Например, специальный реставрационный кирпич мы везем из Омска и Тюмени», — рассказывает директор «Красредевелопмент».

Общий объем вложений, необходимых для приведения дома в нормальное состояние, оформление его в соответствии с разработанной концепцией и благоустройство прилегающей территории Шевелев оценивает примерно в 15 млн рублей (о том, за сколько было куплено само здание, он не говорит).

Задача не только в том, чтобы отреставрировать здание, сохранив элементы исторического образа, но несколько осовременив. Оно должно стать центром нового пространства, которое свяжет пр. Мира и ул. Ленина», — рассказывает Александр Осадчий, директор компании «Проектдевелопмент», которая и разрабатывала проект нового пространства.

Закончить все работы г-н Шевелев планирует в августе 2023. Какие заведения по итогу расположатся в отреставрированном здании пока до конца не ясно. Сейчас здесь работают бары Time To Meat и Why Not?, а также закусочная «Мексиканец в кустах», которая, правда, временно закрыта.

По словам Андрея Шевелева, работа с арендаторами сейчас находится в стадии подписания договоров. Но им еще предстоит привести свои заведения в соответствие с дизайн-кодом нового пространства.

Обновление дома на пр. Мира, 94Г и организация в этом месте барного пространства — это первый проект «Красредевелопмент» в Красноярске. Компания была создана в январе 2023 и работает по франшизе компании «Колесник», которая занимается редевелопментом зданий в Екатеринбурге и Тюмени.

