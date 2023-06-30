В Красноярске хотят впервые построить детсад по концессии

Вопрос обсуждали на заседание инвестиционного совета при главе города. С инициативой заключения соответствующего договора концессии выступила строительная компания «СтройТехнология» из Красноярска.

Инвестор предлагает за свой счёт спроектировать, построить и эксплуатировать детский сад на проспекте Свободный. Его вместимость составит 270 мест. На этом участке застройщик сейчас возводит там жилой комплекс «Универс» в рамках проекта комплексного развития территорий.

По предварительным оценкам, проектирование и строительство детсада займет 3 года. После сдачи объекта он будет являться городской собственностью и станет муниципальным детским садом. Инвестиции в проектирование и строительство дошкольного учреждения составит 863 млн рублей.

Сумма инвестирования заявлена максимальная с учетом объектов-аналогов, она может измениться. Мы готовы заключить договор и зайти на строительство, чтобы сдать детский сад в 2025 году с вводом третьей очереди домов в нашем строящемся микрорайоне. Это привлекательно для потенциальных покупателей квартир. Если мы сдаем 114 тысяч квадратных метров жилья, детский сад должен быть», — сообщил Александр Якубович, директор « СтройТехнология ».

Будет ли Красноярск принимать участие в этом проекте, станет известно в сентябре.

До 1 сентября нам предстоит провести тщательную экспертизу финансовой модели проекта соглашения. Также необходимо проанализировать период реализации договора и другие условия», — сообщила Ирина Антипина , заместитель главы города — руководитель департамента экономической политики и инвестиционного развития.

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