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Администрация Красноярска судится с «Сибиряком» по делу об асфальтобетонном заводе

Администрация Красноярска судится с «Сибиряком» по делу об асфальтобетонном заводе
Иллюстрация: aleksandarlittlewolf / freepik.com

Арбитражный суд признал незаконным решение департамента муниципального имущества и земельных отношений не допускать до участия в аукционе по продаже акций «Асфальтобетонного завода» УСК «Сибиряк».

#НОВОСТИ
Мэрия это решение оспорила. Третий арбитражный апелляционный суд 28 августа рассмотрит аапелляцию департамента на решение арбитражного суда, пишет ТАСС. В департаменте агенстве сообщили, что до рассмотрения апелляции «спрогнозировать развитие ситуации в отношении акций АО "АБЗ" не представляется возможным».
 
Ранее компания «Сибиряк» подала заявку на приобретение 48,9984% акций «Асфальтобетонного завода». Это была единственная заявка. Департамент не допустил «Сибиряк» на торги, так как компания предоставила не полный пакет документов. В итоге сам аукцион признали нестоявшимся. Но после арбитраж края посчитал это незаконным. 
 
Напомним, асфальтобетонный завод пытались продать в течение нескольких последних лет, но желающих их приобрести все это время не было.
 
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Автор: Петр Савельев
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