«Сибиряк» обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства при строительстве школы
За построенное здание компания получила более 1 млрд рублей. В УФАС считают, что незаконно.
Компания «Сибиряк» построила школу в Иланском (Красноярский край) в обход закона «О защите конкуренции». К такому выводу пришли в региональном Управлении федеральной антимонопольной службы.
В ведомстве рассказали, что в 2020 застройщик получил без торгов участок городской земли под строительство школы. Работы завершились в 2022.
Тогда же комитет по управлению муниципальным имуществом Иланского района объявил аукцион на приобретение нежилого здания в Иланском для размещения общеобразовательного учреждения. Начальная цена контракта составляла примерно 1,1 млрд рублей.
Других зданий, кроме построенного «Сибиряком», подходящих под требования аукциона, в городе на тот момент не было. Потому контракт был заключен с этой строительной компанией, а цена так и осталась на уровне начальной.
В краевом УФАС считают, что действия «Сибиряка» и властей Иланского нарушают п. 1 ч. 1 ст. 17 федерального закона «О защите конкуренции».
Это выражается в достижении антиконкурентного соглашения между застройщиком и органами местного самоуправления при организации и строительстве здания школы в Иланском, а также нарушении публичного порядка, обеспечивающего конкуренцию, при организации и проведении торгов», — говорят антимонопольщики.
Первое рассмотрение этого дела назначено на октябрь 2023.
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